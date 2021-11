Un divertido momento pasó Susy Díaz cuando la entrevistaban debido a su inesperada intensión de postular a la alcaldía de Lima en el 2022.

Mientras era entrevistada por la reportera de “Amor y Fuego”, le pidieron la opinión a uno de sus posibles votantes, un señor que se encontraba al parecer fuera de su casa.

El hombre resaltó algunas cualidades de Susy Díaz. “Es una mujer luchadora y fuerte. Está fuerte, bien fuerte”.

Sin embargo, la periodista le pidió al hombre que le declare su amor a la popular Susy Díaz, sin embargo, el hombre no lo hizo, pues cerca de él se encontraba su esposa.

“No es que tengo a mi esposa al costado pues”, dijo el hombre. Por esta reacción fue incluido en la nota de “Amor y Fuego”.

Susy Díaz postularía a alcaldía de Lima

Susy Díaz sorprende y es que se lanzaría a la alcaldía de Lima en el 2022 y hasta ya tendría propuestas, las cuales está deseosa de poder cumplirlas.

“Yo no tengo experiencia en la alcaldía pero como congresista sí tengo experiencia. Tuve 120 proyectos de ley y me aprobaron 34 proyectos y pensaba que no iba hacer nada. Demostré dentro del Congreso que sí hice mucho”, dijo para “Amor y Fuego”.

Por ello, Susy Díaz reveló dos de sus propuestas que le gustaría cumplir en su papel de alcaldesa. “Primero llenaría de flores, como una casa que uno quiere que esté lindo. Luego la seguridad ciudadana, los rateros con los que ya uno no puede salir”.

