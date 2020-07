La popular Susy Díaz comentó que atravesó complicados momentos al enterarse que su hija, Florcita Polo, habría tenido hace algunos días síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Y es que recordemos que la excongresista se encuentra actualmente en Huarmey junto a su pareja Walter Obregón, por lo que no puede ir a ver a su primogénita.

“El otro día Florcita me asustó porque me dijo: ‘mamá me duele la garganta', le dolía el cuerpo. Yo le dije te mando ivermectina de acá de Huarmey que es más barato. Y así fue”, reveló.

Asimismo, también mencionó que en su desesperación envió algunos medicamentos a otros familiares que se encuentran en Lima. “Mandé cinco frascos para mi mamá, mis hermanos y mi hija, ella (Florcita) no quería tomar porque decía que era feo, así que le dije que se coma un ajo picadito para que le corte los males. Gracias a Dios ya está mejor y ahora la veo en sus redes sociales”, aseguró Susy.

La exvedette prefiere seguir haciendo su propia cuarentena y mantener el distanciamiento social para evitar cualquier tipo de riesgo. “Mi hija me dice: ‘mamá cuando nos vemos', pero yo le he dicho que aún hay que mantener la distancia. Yo no puedo ver ni a mi mamá ni a mis hermanos. Extraño salir con ella y mis nietos”, precisó para Karibeña.

