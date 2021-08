Susy Díaz rompió en llanto al ser cuestionada por sus recientes declaraciones de índole machista en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Como se recuerda, la exvedette se ganó el repudio por su indignante defensa a su expareja Walter Obregón, quien fue denunciado por presunta violencia física y psicológica contra una mujer.

La excongresista sostuvo que está pasando por un mal momento tras la muerte de su hermano por Covid-19.

“Yo voy a pedir disculpas si esas persona se sintieron ofendidas (...) me está haciendo bullying en las redes sociales, mi hermano se murió de covid, ¡y casi se ha incendiado mi casa!”, comentó al programa ‘Amor y Fuego’.

Por ello, dijo que buscó al curandero Jorge Abanto para que haga una limpia en su casa.

“Ya no voy a hablar nadie, mejor me pongo un cierre y ya no hablo nada”, agregó.

Susy Díaz a mujer agredida por Walter Obregón: “tiene lo que merece, está pagando”

Pese al crudo testimonio de Iris Castillo Granda, actual conviviente de Obregón, la exvedette soltó frases de índole machista, las cuales sorprendieron a la periodista Magaly Medina y a la opinión pública.

Y es que, para la mamá de Flor Polo Díaz, Iris obtuvo lo que le merecía, pues - en su criterio - había engañado a su esposo con el denominado ‘Príncipe de Huarmey’.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, comentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

