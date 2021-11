Susy Díaz sorprende y es que se lanzaría a la alcaldía de Lima en el 2022 y hasta ya tendría propuestas, las cuales está deseosa de poder cumplirlas.

Aunque no tiene experiencia como alcaldesa, a Susy Díaz le abala su labor como congresista de la República.

“Yo no tengo experiencia en la alcaldía pero como congresista sí tengo experiencia. Tuve 120 proyectos de ley y me aprobaron 34 proyectos y pensaba que no iba hacer nada. Demostré dentro del Congreso que sí hice mucho”, dijo para “Amor y Fuego”.

Por ello, Susy Díaz reveló dos de sus propuestas que le gustaría cumplir en su papel de alcaldesa. “Primero llenaría de flores, como una casa que uno quiere que esté lindo. Luego la seguridad ciudadana, los rateros con los que ya uno no puede salir”.

Pero ahí no queda la cosa y es que se animó a dar tres de sus dietas relacionadas a la alcaldía: “La dieta de la alcaldesa, luego de terminar tu periodo te llevan presa”, “La dieta de la alcaldía, hacerlo todos los días” y “La dieta de la campaña, luego de hacerlo, cuidado que te arañan”.

Finalmente, Susy Díaz acotó que “Creo que si votan por ti, debes trabajar todos los días y dejar obras hechas con las que te recuerden”.

TE PUEDE INTERESAR