Susy Díaz estuvo como invitada en el programa “Modo Espectáculos” para comentar sobre las polémicas denuncias por maltrato físico y psicológico impuestas por Lourdes Sacín en contra de Andy V.

Asimismo, quien estuvo enlazado con el magazine fue Luisito Caycho, la expareja de Lucía de la Cruz, quien fue acusado por la excongresista de defender a su amigo Andy V.

“Entre hombres se defienden pues Karen, que pena. Luisito, ¿por qué lo defiendes? Ahí está el audio, no ves a Lourdes como sufre, como llora. ¿No tienes hermanas, no tienes hija mujer? Yo sé lo que es vivir con él, yo lo he vivido, yo lloraba, yo sufría. No lo defiendas, hay que salvar a Lourdes”, manifestó Susy.

“Escucha Susy, pero yo no estoy defendiendo a nadie, estoy dando mi posición. No estoy diciendo que Andy V no haya cometido errores, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Tú has sido su pareja, tú has estado con él. Tú no me puedes decir a mi no lo tapes, yo no estoy tapando a nadie", le respondió Luisito.

En ese preciso momento, Susy Díaz no aguantó la impotencia y pena, y rompió en llanto al recordar el calvario que también vivió cuando estuvo casada con Andy. “Da pena porque yo ya lo pasé y no quiero acordarme”, dijo entre lágrimas.

Susy Díaz y Luisi Caycho se pelean en vivo - Ojo