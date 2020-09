Susy Díaz decidió pronunciarse respecto a la denuncia pública que ha realizado Lourdes Sacín sobre su expareja y padre de su pequeño hijo, Andy V, por maltrato físico y psicológico. Y es que incluso la periodista habría mostrado audios donde el cantante la amenaza de muerte.

“A mi me da pena Lourdes. Yo me separo de él porque con él peligra mi salud, mi vida y mi libertad, con eso ya dije todo. Las pruebas que está presentando Lourdes, yo he pasado peores cosas (...) Yo dormía con un ojo abierto y otro cerrado por si algo me pasaba”, comenzó contando mortificada la popular ’Chuchi’.

Asimismo, la excongresista se encuentra mortificada porque ya han pasado ocho años desde su matrimonio con Andy V y todavía no le dan el divorcio, pese a todas las denuncias que ella le hizo al juez.

“No me quiere firmar el divorcio. Yo estoy luchando años de años, desde el 2012, ocho años que no me puedo divorciar. Yo la veo (a Lourdes) y se me viene el recuerdo cuando me casé con él, cosas que ya no quiero acordarme. Yo lo dije, ese hombre no hace feliz a ninguna mujer (...) Yo estoy asustada de que aparezca y me haga algo”, manifestó.

“Todo el tiempo que él estuvo viviendo aquí conmigo, fueron puras lágrimas, sufrimiento, pleitos, y ahora con lo que han presentado, están saliendo a la luz cosas que yo no quería hablar (...) Yo en su momento hablé con el juez y le conté cosas muy fuertes, privadas, personales y ni por eso me dio el divorcio”, finalizó diciendo entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR