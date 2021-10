¡Fuertes declaraciones! Walter Obregón decidió romper su silencio y contó detalles inéditos de lo que fue su viaje a México con Susy Díaz. Y es que lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el empresario aseguró que la exvedette ya lo perdonó hace tiempo.

Asimismo, mencionó que de no ser así, no hubieran ido juntos a Cancún por el cumpleaños número 57 de la mamá de Florcita Polo.

“No hubo luna de miel ni nada por el estilo, ella me perdonó hace tiempo, si no, no hubiera preferido pasar su cumpleaños conmigo. El hecho de que me perdone no significa que hemos regresado. Somos buenos amigos y nada más”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el popular ‘Príncipe de Huarmey’ no quiso entrar en detalles y esquivó la pregunta sobre si él le habría regalado dicho viaje a la excongresista por su onomástico.

“ No tengo nada que decir al respecto, piensen lo que quieran. Me siento tranquilo y gracias a Dios con mucho trabajo en la venta de mis muebles en Chancay”, finalizó diciendo a El Popular.

Susy Díaz tilda de “sonsera” a su ex Walter Obregón

La exvedette Susy Díaz reapareció en el programa “Magaly TV La firme” y admitió que ya no le interesa para nada lo que Walter Obregón pueda hacer con su vida.

“A mí no me interesa lo que él haga, ya hemos hablado allá en Cancún y le he dicho que no hay confianza (...) Bueno, ya, sabes qué, llevé una sonsera, mi peor es nada, qué vamos a hacer, ¡a nada! ¡a nada!”, dijo para las cámaras de ATV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO