La modelo Tepha Loza confirmó en sus redes sociales que mantiene un romance con el futbolista Sergio Peña. La integrante de Esto es guerra y el seleccionado nacional decidieron no esconderse más y evidenciaron su amor este martes 26 de abril.

En su cuenta de Instagram, la hermana menor de Melissa Loza compartió una fotografía con el mensaje: “Son tiempos perfectos”, y pasadas unas horas, el deportista respondió a su publicación con tiernos emojis de corazones.

Minutos después, Tepha Loza no pudo quedarse callada y contestó el tierno detalle de su pareja con una romántica frase: “Mi amor”, escribió la menor de las Loza confirmando de esta manera su relación con el futbolista.

Foto: (Instagram/@tephaloza8).

Tepha Loza ilusionada

Durante la última edición de “Esto es guerra”, la modelo remarcó que se encuentra muy feliz con este nuevo romance que ha iniciado luego de pasar varios años soltera.

“Quiero cuidar mucho esto. Después de muchísimo tiempo que tengo esta ilusión linda y quiero hacer las cosas bien. Que todo fluya bien y que no haya esas malas vibras. Por eso no quiero hablar mucho de esto. Nada, me encanta. Estoy feliz”, expresó.

