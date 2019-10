Los fans de Thalía comenzaron también a seguir los pasos de su hija mayor, Sabrina Sakäe, de 12 años de edad.

La cantante mexicana constantemente comparte en su cuenta de Instagram fotos de su primogénita, quien ha dado un cambio realmente sorprendente en los últimos años.

En una reciente entrevista a la revista Parents Latina, la recordada protagonista de “María, la del Barrio” mencionó que Sabrina es alguien “que ama ver a la otra persona feliz y sorprender a la gente" y que su hijo Matthew “parece un bibliotecario, un señor que sabe todo y a que le encantan los libros”.

Además de revelar algunos secretos sobre cómo lleva la maternidad y la disciplina en casa, fue consultada si cree que algunos de sus hijos podría seguir sus pasos en el mundo de la música o la actuación. La mexicana no titubeó y dio una contundente respuesta:

“No. Y no porque no tengan talento. Al contrario, lo tienen de sobra. Pero a ellos les interesa otra cosa. Sabrina edita videos y le gusta mucho la animación. Hace personajes y sus cortos. Matthew es un escritor al que le encanta fantasear y crear sus propias historias”, dijo a la revista Parents Latina.

Hace poco se conoció que la cantante mexicana Thalía ya habría iniciado con los preparativos por los 15 años de su hija Sabrina Sakaë. Según el diseñador de modas Mitzy, la hija de Thalía desea lucir un vestido que sea una réplica del que usó la cantante el día de su boda, pero en un tono rosa pastel.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 10: Tommy Mottola, Matthew Mottola, Sabrina Mottola, Thalia and Michael Mottola attend ceremony honoring Tommy Mottola with the 2,676th star on the Hollywood Walk of Fame on October 10, 2019 in Hollywood, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP Alberto E. Rodriguez | AFP