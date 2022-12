Fuertes declaraciones. Thamara Gómez nuevamente rompió su silencio y confesó detalles inéditos de lo que fue su salida de Puro Sentimiento. Y es que recordemos que la cantante aseguró que todo se dio por el ingreso de Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez y también dueño de la orquesta.

“Era un proyecto nuevo y nos convocaron. Para ser nuevo, sí funcionó bastante. Duramos 4 o 5 años. A mi nadie me botó, yo me salí porque es una orquesta que se identifica por chicas jóvenes, tampoco me malinterpreten, pero no me pareció, en mi pensamiento iban a haber preferencias”, comenzó diciendo para el canal de Youtube de ‘ChiquiWilo’.

En ese sentido, la cumbiambera confesó que Pamela nunca pasó un casting como tal, debido a preferencias por parte del popular ‘wachimán’. Además, señaló que toda esta polémica fue en vano, ya que la cantante ahora se lanzó como solista y dejó de lado la agrupación Puro Sentimiento.

“Sí hizo un casting, en su casa (...) Hubieron otros problemas. A mi no me parecía, de la noche a la mañana me dijeron que ella iba a entrar (...) Su marido la puso ahí pues, Christian. Al final, todo un revoloteo, para que luego se salga, porque ya no está”, sentenció.

