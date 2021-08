La cantante de cumbia Thamara Gómez usó sus redes sociales para anunciar su lanzamiento como solista. Ella inició agradeciendo a la agrupación “Puro Sentimiento”, a la cual perteneció por cuatro años.

“Mi nombre es Thamara Gómez muchos de ustedes me conocen trabajando desde los 12 años en esta carrera que me apasiona, estoy muy agradecida con la agrupación “Puro Sentimiento” por estos 4 años que han sido mi familia y donde he terminado de aprender todo lo que tenían que enseñar”.

Seguidamente, Thamara Gómez se mostró entusiasmada anunciando su nuevo proyecto por el que estuvo trabajando varios meses.

“Sin embargo, hoy con mucho entusiasmo y alegría hago de conocimiento público el inicio de mi carrera como solista, he venido trabajando hace unos meses en silencio en este proyecto de la mano del equipo de Orellana Producciones con excelentes profesionales con los que emprendo un nuevo rumbo y nuevos retos por vencer”.

Finalmente, Thamara Gómez terminó agradeciendo a sus seguidores que la apoyan y seguirán apoyando en este tramo de su carrera.

“Luego de la acogida que tuvo mi último tema “Borracha de Amor” reafirmo que este es el camino por el que venido trabajando y preparándome durante tantos años. Quiero agradecer a las personas que me dieron su voto de confianza para iniciar este nuevo reto en mi carrera y a las personas que disfrutan de mi música, seguiremos trabajando”.

