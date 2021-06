Thamara Gómez se encuentra envuelta en un triangulo amoroso. Y es que tras ser ampayada con Augusto Barrera, pareja de Milena Zárate, la cantante de ‘Puro Sentimiento’ salió a defenderse de las críticas y aseguró que solo fue una cena de negocios.

“No estoy atrasando a nadie, era una reunión de negocios”, dijo Thamara al diario Trome.

“Ahí no pasa nada. Estamos solo conversando, hablando de negocios que muy pronto verán en mis redes sociales. No entiendo por qué tanto rollo, donde no hay nada”, añadió.

Asimismo, la cumbiambera señaló que “no está atrasando a nadie” pues ella sabía de la relación de Milena y su futbolista.

Milena Zárate tiene la clave de celular de su novio

Recordemos que la colombiana estuvo en el programa “América Hoy” y contó que tras el ampay de su novio con la cantante de cumbia, Thamara Gómez, revisó la conversaciones entre ambos y descubrió que solo existe una amistad entre ambos y negocios de por medio.

Milena Zárate dijo que logró hacer esto porque tiene la clave de celular de su novio Tito, confirmando así que puede tener acceso a toda la información.

“Revisé sus conversaciones porque ¿tú crees que solo hay que confiar en lo que te dice? Yo le tengo hasta la clave, tú que crees”, dijo la también actriz.

