El joven actor y bailarín Thiago Vernal de 16 años, que ha participado desde muy pequeño en producciones como La peor de mis bodas (2016), Billy Elliot (2019) y De Vuelta al Barrio (2018), sorprendió hace unas semanas tras aparecer en uno de los avances del nuevo proyecto de EEG llamado “La Academia” junto a otros personajes de las redes sociales. En entrevista para OJO, el también ‘tiktoker’ con más de 800 mil seguidores nos cuenta acerca de esta nueva aventura televisiva, de su fama en las plataformas digitales y de “Japan, el musical”, obra que se basa en la cultura Otaku.

Empezaste en el medio artístico desde niño, ¿cómo ves el mundo actoral ahora que eres adolescente?, ¿es más complicado?

Lo que siento es que mientras más creces, existe más competencia en el mundo actoral y es más demandante. En realidad hay nuevos talentos, personas que se están formando de verdad y eso demuestra que hay bastante nivel en el Perú.

Te hemos visto en el avance de La Academia de EEG, ¿formarás parte de ese proyecto? Sí, voy a formar parte de la Academia. Me propusieron salir, pero no estoy muy enterado de lo que va hacer en sí. Lo que me han propuesto es retos con segmentos donde habrá actuación, baile y canto. Justo lo que me gusta. Tengo que recalcar que no estoy entrando como competidor, pero veo esta oportunidad como un espacio para lucirme.

¿No vas hacer el Patricio Parodi de la nueva generación?

(Risas) me lo han dicho mucho, pero la verdad no sabría qué decirte, porque tampoco sé muy bien lo que voy hacer. Solo quiero dejar un buen show.

¿Te interesaría ingresar al mundo de los realities como competidor en algún momento? Hay muchos actores que a EEG le echan la cruz, pero creo que hay mucha diferencia en estar en un programa reality a ser un farandulero. En realidad si llego a estar en estos espacios y estoy en una situación que se llega a prestar a mal será bajo mi responsabilidad y sabré como reaccionar. Aunque la verdad yo no creo que me vaya ir por ese lado (farándula) priorizo mis estudios. Ahora estoy pensando en la universidad en la que voy a estudiar.





De actor a ‘tiktoker’

Has ingresado al mundo del Tiktok y eres de los jóvenes peruanos más reconocidos en esta plataforma con más 800 mil seguidores. ¿Consideras que esta plataforma está siendo clave para darte a conocer con el público Sí, claro. Tiktok se ha vuelto una plataforma muy fuerte en el país que tiene bastante alcance. Yo solo empecé a usarlo solo para bailar y al ver que a las personas les gustaba, comencé a trabajar más en contenido que es algo que hago a parte del arte. Ahora está el término tiktoker y no me molesta, tampoco me he cerrado esa puerta de decir “soy actor no tiktoker”, porque creo que todo artista se debe a su público en todos los sentidos ya sea en la televisión, cine o plataformas. Es muy curioso porque veo que hay muchas personas que me conocen como tiktoker y no como actor

¿Se puede decir que es una especie de vitrina para los jóvenes?

Sí, en TikTok hay bastante talento y he visto que hay personas utilizan esta plataforma como un trabajo. Además ayuda a que las producciones se puedan fijar más en uno y se te abran puertas. Por ejemplo, jamás pensé que me contratarían para dar una publicidad en esta red social.

Por otro lado, fuiste parte de la Concept House, este proyecto que reunía a jóvenes adolescentes en una casa para grabar contenido, ¿cómo fue la experiencia?

Se armó como una familia muy bonita en la Concept House, aunque hubo mucha gente que no entendió al inicio el concepto, pero luego tuvo mucha aceptación y alcance. Incluso, sonó mucho aquí y en México e hizo que ganemos más seguidores. Considero que es una etapa donde no me cerré a nada y conocí a personas con distintos talentos. Me divertí un montón.

¿Hay planes de que vuelva este proyecto?

Me parece que sí vuelve, pero no sé si con el mismo proyecto de la Concept House que ya conocemos, quizás varíe. Fue una idea que tuvo bastante potencial y una etapa en mi vida de la que estoy agradecido.

¿Vas a pertenecer en esta nueva temporada?

No estoy muy seguro. No hemos conversado todavía para pertenecer a una segunda temporada. Además, estoy en un punto de mi vida donde busco enfocarme en hacer cosas nuevas. Quiero explotar mi lado artístico y he vuelto hacer cosas que ya no hacía antes como el baile.

Proyectos

Ahora estás participando de la obra “Japan, el musical, ¿de qué trata?

Es un musical que cuenta la historia de tres chicos que le gusta el anime y hacen su propia manga llamada “Japan” . En esta obra se ve las aventuras de estos tres jóvenes que se van mezclando. En realidad es bastante familiar y hay bastante referencias de Pokemón, Digimón y esos programas. La temporada va hasta el 1 de octubre con dos funciones por día a las 4.00 p.m. y 5.30 p.m., en el C.C. Ricardo Palma, de Miraflores. Las entradas puede conseguirlas Joinnus.

La cultura Otaku se está imponiendo con fuerza, ¿conocías sobre ella o recién la has conocido a través de la obra?

No diría que soy fan de este mundo, sin embargo, de lo que he podido ver sí me gusta bastante. Siento que si me meto más probablemente encuentre cosas muy chéveres. Aunque siempre he sido muy fan de Pokemón.

¿Qué planes tienes a futuro? Voy a participar en una película de Tondero y se viene un proyecto musical bien bacán, además de EEG, que seguro prontito me verán.





