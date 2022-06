Su carisma, naturalidad y talento innato para la comedia han hecho que Leandro González (23) sea uno de los tiktokers más populares en el Perú con más de 5 millones de seguidores en la plataforma china.

A través de sus pintorescos personajes, Leogongr, como lo llaman en las redes, ha logrado ganarse al público con videos en los que cuenta sus experiencias del día a día con una gran dosis de humor.

En entrevista para OJO, el también estudiante de actuación nos cuenta qué tanto ha cambiado su vida desde que ingresó a las plataformas digitales.

¿Cómo te animas a crear contenido en TikTok?

Siempre he sido un chico bastante ocurrente y creativo. Por eso empecé a hacer videos en mis redes sociales para mis amigos o familias. En el 2018 me uní a Tiktok y empecé a subir contenido de mi trabajo como peluche en shows. En la pandemia me puse más estricto y comencé a subir videos más seguido, incluso tenía horarios.





¿Cómo haces para seguir vigente y mantener una comunidad de más de 5 millones?

Algo que me ha servido desde el inicio y trato de seguir haciéndo es tener contacto con mis seguidores. Trato de contestar la mayoría de sus comentarios y hago ‘lives’ para que sepan que estoy creando.





El humor, especialmente el negro, está siendo muy criticado, ¿cómo lo manejas?

He probado con humor negro y el político en mis redes sociales. Me ha ido bien pero es algo a lo que le tengo todavía un poco de temor porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Soy de los que creen que para hacer humor hay que tener mucho criterio.





¿Tienes algunos referentes en la comedia?

Sigo el trabajo de Franco Escamilla, se puede decir que él es uno de mis referentes.

¿Qué tanto ha cambiado tu vida con esta plataforma?

Mucho. He podido ayudar a mi familia económicamente en los momentos difíciles. Además, ahora me reconocen en las calles. Me alegra mucho cuando me dicen que mi contenido les ha ayudado a estar mejor. Me gusta que se rían con mis videos, a pesar de todo lo malo que pueda estar ocurriendo en el país.





¿Cuáles son tus planes a futuro?

Estoy priorizando terminar mi carrera de actuación, ya que no me falta mucho. Adicionalmente, voy a echarle más ganas a mis contenidos para que más marcas sigan confiando en mí y tengo pensado estudiar stand up porque quiero seguir preparándome.

OJO AL DATO:

Su nombre completo es Humberto Leandro González Rodríguez. Además de dedicarse a las redes sociales, está en el séptimo ciclo de la carrera de actuación en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD). Tiene147.6 millones de “me gusta” ha obtenido con sus videos en la plataforma de TikTok. Lo encuentran como @leogongr.

