Paula Arias y su agrupación, Son tentación, se presentaron en la semifinal de “El artista del año” este sábado 11 de diciembre. Durante el show, Tilsa Lozano lanzó un fuerte dardo que sería para Magaly Medina.

Todo ocurrió cuando Suu Rabanal defendió la relación de su amiga: “Voy a decir puras cosas buenas. Tengo que decir algo en vivo y lo voy a hacer, porque trabajo muchísimos años con Paula, son 9 años que trabajamos juntas, y es la primera vez que mientras yo observaba a esta pareja, le escribía al whatsapp y le dije ‘qué bárbaro el hombre’, muy amable, muy atento con ella”.

Según Suu Rabanal, Eduardo Rabanal apoya mucho a Paula Arias. Asimismo, aconsejó a su jefa a ignorar las críticas por su compromiso.

“Acompaña a Paula en algunas oportunidades con la orquesta y con nosotras (...) siempre la he felicitado y a mí me parece que si ella es feliz, que viva, que no le importe lo que diga el resto, porque al final...”, manifestó.

Tilsa Lozano aprovechón para lanzar tremendo dardo que sería para Magaly Medina: “Yo solo voy a decir que el resto es bueno para hablar, pero cuando le pasa dice ‘lo voy a dejar en mi vida privada’, porque el que mucho habla tú sabes que tiene su ‘cucho’ bajo la alfombra”, comentó la exvengadora.

Por su parte, Gisela Valcárcel dijo lo siguiente: “Que el amor sea la consigna y lo que diga el resto pues queda en la vida del resto”.

Video: América Televisión

