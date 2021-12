La novia de Leonard León, Olenka Cuba, arremetió contra Magaly Medina por tildar de “maquiavélico” a Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, por grabar las conversaciones que tuvo con ella luego de terminar su relación.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Olenka Cuba qué opinaba del caso y qué le diría a Andrea San Martín.

“A ella nada, al chico que siga luchando por su bebita, porque así como tiene obligaciones también tiene derechos”, respondió Olenka Cuba.

Pero Olenka Cuba aprovechó para arremeter contra Magaly Medina y aseguró que despotricó contra Juan Víctor solo porque no le dio la exclusiva:

“Es una pena que una conductora trate de normalizar la violencia hacia una bebé u trate como sea manchar al chico porque si la grabó o no y lo trate de maquiavélico (todo porque no le dio la primicia), y por qué no le pareció maquiavélico cuando graban a un padre hablando con sus hijos? O una mujer graba al hombre? De verdad que deja mucho que desear sus comentarios”, manifestó la novia de Leonard León.

