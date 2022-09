Este 2 de septiembre de 2022, durante el programa América Hoy, Tilsa Lozano sorprendió a propios y extraños al afirmar que Rafael Fernández es un “figureti” que quiere resaltar más que Karla Tarazona, quien sí es famosa en el país desde hace varios años.

“A mí eso siempre me olió mal desde el principio, nunca vi un selfie natural, siempre era la foto posada, la producción, o sea, tú veías las redes sociales de ellos y todo era muy fingido, muy armado, muy perfecto, para empezar, las parejas perfectas no existen”, dijo Tilsa Lozano.

“Esa necesidad de aparentar, de fingir, de querer demostrar que todo es perfecto, ya mucho”, añadió la exvengadora, quien señaló que Rafael Fernández “fue figureti desde el día 1, el sello de figureti lo tenía desde que apareció”.

Según Tilsa Lozano, Rafael Fernández nunca fue una pareja con perfil bajo: “Una cosa es que te acompañe y que se quede atrás de la cámara y otra cosa es que él ya era más estrella que la estrella”.

“Yo creo, es mi intuición, que ella sí se enamoró sinceramente y él ya saben lo que pasó”, opinó Ethel Pozo, mientras que Tilsa Lozano señaló que Karla Tarazona estaba “ilusionada” y “venía de una relación traumática” con Christian Domínguez.

“Es verdad, cuando te rompen el corazón, cuando hay mentiras, cuando hay engaños, ella venía dolida”, comentó Tilsa Lozano. “Yo no sé si se enamoró, pero creo que ella puso todos los huevos en esa canasta”, añadió.

“La persona pública realmente es Karla, ellos hicieron un pacto y quedaron como pareja, se separaron el viernes, señor, no esperó ni una semana, el domingo ya estaba dando declaraciones cuando la persona pública (no habló). Todos conocemos a Karla y todos sabemos que a Karla le gusta hablar y Karla se quedó calladita”, explicó la exvengadora, quien aseguró que “ahí no había amor, ahí había enamoramiento, había ilusión, había gusto, pero no había amor”.

Fuente: América Televisión

