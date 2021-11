La cantante peruana compartió escenario con el salsero Tito Nieves a quien lo llama “Pa”. Daniela Darcourt aprovechó sus redes sociales para grabar unas historias junto a Tito, donde él se quejaba porque ella regresaba a Perú.

“Daniela ya se me va, ya regresa porque quiere”, fue así como Tito inició su reclamo a Daniela porque lo deja, pero solo le reclamó en broma, añadió que la cantante de salsa tiene muchos compromisos que cumplir y que espera regrese con él.

No es novedad ver el gran cariño que tienen los dos artistas y el icónico salsero internacional, Tito Nieves, lo demuestra así: “Ha sido una bendición como siempre, todos los años es una costumbre”, además confesó amar a Daniela.

Ante la inminente partida de la salsera peruana, Tito confesó que le causa una gran emoción cuando ella llega “No espere que demore tanto en llegar, porque me desespero, me desespero cuando llega, me desespero cuando te vas”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Brunela Horna envía mensaje a Richard Acuña

No ocultó su malestar. https://www.americatv.com.pe/