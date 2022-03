El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza respondió a su expareja Vanessa López, quien hace poco le reclamó por no ver a su hija Emiliana, de 2 años de edad. La denuncia en redes sociales vino después de que Gaela Barraza - hija mayor de ‘Tomate’ - ganara el Miss Perú La Pre.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’”, escribió.

¿Qué respondió Carlos Barraza?

“Para nadie es un secreto que tengo dos hijas y a mis dos hijas las amo por igual”, comenzó diciendo Tomate Barraza en entrevista con ‘América HOY’.

Barraza negó tener preferencias por su hija Gaela: “querer a una hija más que otra sería abominable, imposible en mi caso. Desgraciadamente se llevan muchos años de diferencia, pero no significa que no quiera a Emiliana, quien es la copia de mi madre, de su abuela, para yo tener una preferencia con ella. Jamás tendría una preferencia por una o la otra”.

Explicó también por qué no ha visto a su bebé desde hace dos semanas. “La semana pasada me internaron de emergencia en la clínica, tengo un diagnóstico reservado, eso lo puse en mis redes pero no lo hice para decir que por eso no veo a mi hija”.

