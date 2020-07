El cantante Toño Centella sorprendió a todos sus seguidores al anunciar públicamente que decidió separarse de su esposa. Antonio Wilder Domínguez - su verdadero nombre - confirmó el último domingo el fin de su matrimonio con Johana Rodríguez.

Y aunque no detalló los motivos de su rompimiento, confirmó que ella le fue infiel.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no”; dijo al programa ‘En Exclusiva'.

“Yo veía que estaba en linea (en el chat) en las noches, en la madrugada, ya me parecía muy sospechoso todo esto. Traté de indagar, encontré algunas cosas... pues eso no se perdona porque vas a llegar a tener una relación tormentosa, ya no será igual (...) de tanto que la amé mucho y de las cosas que me he enterado me entró un odio grande”.

De otro lado, indicó que él tiene la conciencia tranquila y le dio “todo lo que una mujer quisiera tener”.

“Ella era muy cariñosa, el virus le cambió, le cambió emocionalmente (...) Me dijo que quería tener su espacio y cuando estaba en mi cama, me dejó”.

ESTO DIJO TOÑO CENTELLA:

TOÑO CENTELLA - OJO

