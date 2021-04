¡Fuertes imágenes! Toño Centella sorprendió a propios y extraños al mostrarse nuevamente junto a su esposa Johana Rodríguez, a quien había acusado hace algunos meses de serle infiel con un integrante de la orquesta salsera Zaperoko.

Esta vez el programa de Magaly Medina fue el encargado de emitir un informe donde se ve al cantante dedicándole una canción a su pareja, muy abrazados, y que hasta terminó con un beso apasionado.

“Yo no sé por qué te quiero tanto y tú no me quieres nada. Seguramente es un capricho, una obsesión, que un día dejé vivir sin ti mi amor... Te amo”, cantó el artista nacional mientras se encontraba con su esposa.

Recordemos que hace algunos días, la misma Johana Rodríguez indicó en sus redes sociales que no había retomado su relación sentimental con Toño Centella, pese a haber sido ampayados juntos saliendo de un hotel.

