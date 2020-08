Patty Wong compartió esta tarde un video donde varios trabajadores de su chifa le expresan su apoyo tras la bomba que soltó ‘Magaly TV La Firme'. Con estas grabaciones, la empresaria intenta poner paños fríos a la reciente denuncia de un extrabajador, quien la acusó de despedirlo en plena pandemia y, encima, no pagarle la indemnización que le corresponde.

“Gracias familia por su apoyo! Son mi gran motivación”, escribió Wong en su cuenta de Instagram, a la vez que compartió el mensaje de sus colaboradores.

Una de las trabajadoras que sale en el video, aseguró que las otras tres personas que han denunciado a la empresaria por supuesto despido, no trabajaron nunca en el chifa de San Juan de Lurigancho.

“Quería clarar que ayer vino un periodista de “Magaly TV” para informarnos que había una denuncia de tres personas. Quería aclarar que esas personas no trabajan en este chifa de San Juan. Yo me he encargado de comunicarme con todos en la época de pandemia. La señora Patty también ha estado en el chat del grupo y nos ha apoyado”, refirió una joven de nombre Claudia.

Otro joven, de nombre Kenji, dijo que defiende a Patty Wong y que no piensen que le han pagado para grabar el video.

“Soy el más antiguo del restaurante de San Juan. No pensarán que estoy haciendo este video porque me están pagando, a mí no me pagan ni un sol. Yo digo lo que siento, de cómo nos tratan. La señora Patty se esfuerza porque uno esté bien. Quiero agradecer a la señora Patty y a la empresa”, comentó.

También salieron en defensa de Patty Wong dos extranjeros:

“La señora Patty no me abandonó nunca. Siempre estuvieron atentos y pendientes de cual era la situación de cada personal”.

“Puedo decir que la señora Patty es una persona que ha tenido un acercamiento con sus trabajadores desde el inicio de la pandemia hasta ahora”.

