La conductora Tula Rodríguez reveló recientemente que su hija Valentina iba a ser operada. Esta vez, explicó de qué se trata la cirugía a la que su hija se someterá este sábado.

“Este sábado tenemos la operación de la princesa, pero ella es una macha porque ¿a quién salió?”, dijo Tula Rodríguez en un video donde aparece con su hija. “A ti”, respondió Valentina.

“No... y a tu padre, ¡una macha!”, expresó Tula Rodríguez en el video que fue publicado en las historias de Instagram.

La conductora de “En boca de todos” explicó que Valentina tiene escoliosis: “A mi princesa la voy a operar, bueno, yo no; los médicos, de escoliosis. Así es que voy a necesitar toda su buena vibra y todas sus oraciones, sí se puede, ¿qué no se puede en esta vida?”.

De otro lado, en medio de los rumores de su vida amorosa, Tula Rodríguez aseguró que se encuentra bien: “Algunas cosas me incomodan y me molestan porque soy humana, me pueden hasta indignar, pero luego luego respiro como respondí anteriormente y listo. A mal tiempo, buena cara”.

Fuente: Instagram Tula Rodríguez

