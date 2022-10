Las multiplica por cero. Tula Rodríguez no pudo evitar ser consultada sobre la polémica pelea entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Y es que recordemos que la figura de ATV aseguró que fue la propia ‘Señito’ quien le confesó que Javier Carmona le habría sido infiel con la también actriz.

“He aprendido a enfocarme en las cosas que me suman, lo que no me suma, no le doy ni la importancia ni nada. Yo no veo (lo que dicen las personas) por estar tranquila y por salud mental. No es algo que me quita el sueño”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la conductora de ‘En boca de todos’ reafirmó que se encuentra bastante tranquila y con la conciencia limpia, ya que sabe que nunca fue la ‘manzana de la discordia’ entre Gisela y Carmona.

“Sé que siempre voy a estar expuesta porque soy artista, pero intento hacer mi vida normal, tan normal como que ahora no tengo ni una gota de maquillaje porque no ando pensando en lo que dirán. Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón. Nada más”, agregó para Trome.

Por último, Tula Rodríguez no dudó en desearle lo mejor a Gisela y a Magaly, pese a las innumerables críticas. “Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su por qué. Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien a todos porque es lo que quiero también para mí”, finalizó.

