La conductora Tula Rodríguez dejo en shock a todos sus seguidores al descartar la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez. La presentadora se animó a contar los motivos exactos por los que no pudo tener otro hijo con Javier Carmona.

A través de la la dinámica de la caja de preguntas en Instagram, la exvedette fue consultada por si le gustaría ser mamá por segunda vez y esto fue lo fue respondió.

“No, definitivamente no. Yo ya tengo a Valentina. Te cuento que, cuando estuve casada, me hice un tratamiento para volver a tener un hijo y no pude. No sabes todo lo que hice. Hormonas y todo y no se dio. Ahora menos”, aclaró.

Del mismo modo, Tula Rodríguez reveló detalles sobre la crianza de su pequeña Valentina. “Yo soy una mamá bien permisiva, pero también bien estricta. Si la dejo salir es porque ha hecho tareas, porque ha hecho lo correcto, se ha levantado temprano, organizado su cuarto, sino, no”, manifestó.

“No me hace caso y tiene consecuencias”, agregó.

Fotos y Video: (Instagram/@tulaperu, @valeperuoficial)

TE PUEDE INTERESAR