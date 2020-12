Tula Rodríguez decidió realizar un tierno video familiar previo a las fiestas navideñas. La conductora compartió el divertido clip con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la exvedette mostro el divertido video que grabo junto a sus padres. En cuestión de minutos la publicación de la popular “Tulicienta” se llenó de “likes” y recibió muchos comentarios positivos.

“Miren a mi Don Tulo. Ahora mi mamá”, se le escucha decir a la presentadora de televisión en una de las historias que posteo.

Cabe recordar que hace unos días, Tula Rodríguez se animó a mostrar la decoración navideña de su hogar.

“Me da roche porque lo que pasa en mi casita, este año ha sido diferente pero Valentina quería decorar. No he sacado todo al 100% pero lo importante es que el espíritu navideño no se pierda”, sostuvo.

