Tula Rodríguez es actriz, conductora y tiene éxito con sus redes sociales; pero su labor más importante es ser mamá. Su hija Valentina es su razón de ser. Aunque muchos quieren verla nuevamente enamorada, ella afirma que aún no llega el hombre que le quite el sueño; sin embargo, tiene muy claro lo que busca en una pareja.

- ¿Cómo recibiste este nuevo año?

Siempre con mi hija. Me dedico cien por ciento a Vale. Terminé el año trabajando y lo recibí trabajando.

- ¿Hiciste alguna cábala?

No soy de hacer cábalas. Lo que hago es agradecer a Dios porque tengo salud, estoy con mi hija, con mi familia, tengo trabajo, un techo. Hay tanto que agradecer.

- Tu hija Valentina ya terminó el colegio

Ya no más loncheras. Valentina acabó su etapa escolar y este año hay cambios completamente. Para mamá siempre será la bebé, pero la realidad es que ella se va convirtiendo en una mujercita.

- Hablas con emoción y nostalgia cuando mencionas a Valentina

Sí, porque ya va creciendo. Somos recontra unidas.

- ¿Tiene pensado estudiar en el extranjero?

Sí, se quiere ir. Si todo fluye, es porque Dios permitirá que ella se vaya; y sino, que estudie acá en Perú, hay muy buenas opciones y ya ha ingresado a 2 o 3 universidades.

- Salió inteligente como la mamá, mira hasta dónde has llegado

Te agradezco. Valentina es una chica que tiene un poco de los dos (papá y mamá).

- Hablemos de “Los otros Concha” y Estela Vargas. ¿Qué tiene Tula de Estela?

Todo, porque para detrás del hijo, que lo hace Andrés Vílchez, que es un desgraciado, pero bueno yo no tengo un hijo desgraciado, jajaja… Estela es recontra mamá y definitivamente creo que yo tengo todo de Estela. Si yo volviese a nacer, volvería a ser mamá sin duda.

Estela es el personaje que trae de vuelta a Tula Rodríguez en "Los otros Concha 2".

- Estela se está enamorando

Se está dando la oportunidad.

- ¿Y cuándo se da Tula la oportunidad?

Todo el mundo me quiere que ver enamorada.

- Ya son varios años sola

Muchos, yo sé. La gente quiere verme enamorada, pero te soy honesta, no hay nadie que me quite el sueño.

- ¿Qué debe tener el hombre para que te quite el sueño?

No ha habido alguien que diga con esta persona puede ser. No acepto salidas, déjenme tranquila. He tenido un lindo matrimonio.

- ¿Tal vez quieres otro gerente?

El amor va más allá de cualquier título. Yo me siento lo suficientemente mujer para estar con la persona que yo quiera, que me guste. Soy una mujer que trabaja, independiente, se mantiene, tiene una hija ya casi lograda. Oye, yo soy un partidazo.

- Obvio, por donde se te mire

Se dobla. Tengo casa, carro, no me va a tener que mantener, bueno, tampoco quiero un misio, o sea, quiero alguien como yo, alguien que trabaje para que pueda tener algo, que esté a la altura. Pero no me gusta nadie, no veo a nadie, no busco nada. Ni salgo.

- Estas concentrada en el trabajo y tu familia

Y en las cosas con mi hija. El día que eso suceda (enamorarse), seguramente va a ser en el momento correcto o cuando yo me sienta preparada y diga, ok voy a salir a ver qué hay afuera.

- Tal vez cuando Valentina decida alzar el vuelo….

Sí, claro. Hay promesas hechas que quiero honrarlas, y una de ellas es sacar adelante al 100 % a nuestra hija. Hasta que eso no pase no me veo con otra persona.

- ¿Qué planes tienes después de “Los otros Concha” ?

Tengo algo que me han propuesto, pero no se da porque estoy en la novela, pero si Dios permite, va.

- ¿Te han propuesto conducir un programa?

Sí, pero lamentablemente ahorita no puedo por la novela. Pero vamos a ver qué pasa, yo misma no sé.

- Muchos éxitos con la novela y que llegue el amor, yo sí te lo deseo

Con fe, si es que suma y es buena persona que venga, sino que se vaya de largo.

ALGO MÁS

Tula es muy activa en sus redes sociales y tiene un podcast con su amiga Pilar Arana llamado “La Pitukoneras”.