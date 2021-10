Rodrigo “Gato” Cuba se encuentra en un difícil momento luego que su aún esposa Melissa Paredes fue ampayada besándose con el bailarín Anthony Aranda. El futbolista no se quedó callado y tras las acusaciones de la modelo en el magazine de América decidió responderle a través de un comunicado en redes sociales.

En el extenso comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, el jugador de la UCV aseguró que su aún esposa lo humilló públicamente tras el ampay con el coreógrafo de 34 años.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminaría así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, escribió el futbolista de la Universidad César Vallejo.

Ahora el “Gato” Cuba decidió activar los comentarios en sus publicaciones para recibir el apoyo de sus miles de seguidores.

“Defiéndete causa, la gente no es tonta, tienes el apoyo”, “Estamos contigo, no estás solo”, “Todo el Perú te apoya”, “Fuerza Gato”, “Bien dicho gato”, “Está bien, defiende tu nombre y más que todo por tu hija”, fueron algunas de las reacciones apoyando al jugador.

COMUNICADO DE RODRIGO CUBA

PRIMERO: “Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”.

SEGUNDO: “Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘Ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, SOLO PARA QUEDAR BIEN TU”.

TERCERO: “Te burlas en tus redes sociales de mi y, dejas entrever que YO te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ hasta que firmemos espero aun un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”.

CUARTO: “El día de hoy, vuelves a mentir y presentar “pruebas” que yo sabía que te irías con mi hija; NUNCA ME HAS DICHO ‘ME VOY EL DIA 28 DE OCTUBRE VI VOY A VIVIR EN ESTA DIRECCION’”.

