Valeria Flórez, conductora de ‘Un día en el mall’, arremetió contra el hermano de Rodrigo Cuba, Jorge Alonso Cuba, por hablar de su sobrina en sus redes sociales. Según la también reina de belleza, Melissa Paredes y el ‘Gato’ son los únicos que pueden referirse a la situación de la niña.

“Hay que tener más cuidado y respeto porque se presta a que la gente comente: ‘Oye, es una persona que ha sido tildada de tal situación por la mamá de la niña y de pronto se cree con toda la libertad de exponerla en redes’”, disparó la conductora de Willax TV.

En esa línea, Valeria Flórez mencionó que el familiar del futbolista del Boys estaría intentando ganar más seguidores en redes sociales y se está aprovechando de este tema tan delicado que involucra a su sobrina.

“En los cuatro años anteriores de la pequeña no habíamos oído hablar de él, no había más exposición, pero ahora justo, cuando las papas queman, quiere hacerse de influencer. Me parece un mal momento y una falta de criterio”, agregó.

¿Qué dijo el hermano del ‘Gato’ Cuba sobre su sobrina?

Jorge Alonso Cuba usó su caja de preguntas en Instagram y habló sobre la batalla legal entre su hermano y la modelo por la custodia de la menor de edad.

“Es una niña feliz”, aseguró ante la interrogante de un cibernauta.

TE PUEDE INTERESAR