Fuertes declaraciones. Vanesa Valencia no se calló nada y salió al frente para defender a su amiga Arantxa Mori, quien se presentó en el programa de Magaly Medina para desenmascarar a Giuliana Rengifo por haberse metido en el medio de su relación con Eduardo Rimachi, excandidato a la alcaldía de Santa Anita.

Y es que la cantante y líder de la agrupación “Vanesa y Las Tremendas” confesó que su trabajadora se encuentra bastante afectada por la situación y hasta viene tomando pastillas para poder conciliar el sueño.

“ Ella está un poco deprimida, triste y está siendo medicada para que duerma. Hace un tiempo yo le decía que termine esa relación porque nos contaba todo lo que había pasado. A esta Giuliana no le importa nada y se mete, qué chiquita, creo que le gusta lo ajeno, habiendo tantos hombres libres ” , comenzó diciendo Valencia.

Por otra parte, la cumbiambera también comentó que Giuliana Rengifo, hace algún tiempo, viene teniendo cierto rechazo hacia su agrupación, mucho antes que se destapara lo de Arantxa.

“Solo te puedo decir que desde hace algún tiempo ella no quería presentarse en lugares donde estaba contratada mi orquesta y no entendía el odio. Mucho antes de lo que ocurrió con Arantxa. Se me cayó ese día por la soberbia con la que camina y con lo que hizo ahora”, finalizó diciendo a Trome.

