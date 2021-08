La actriz Vanessa Jerí se pronunció sobre su enemistad con Sandra Arana, con quien trabajó en la serie “Mil oficios”. El nuevo jale de “De vuelta al Barrio” aseguró que sus discrepancias ya se resolvieron y podrían darse el esperado reencuentro de las ‘Chicas terremoto’.

“Todo quedó allí, ha pasado tantos años. Cuando ella esté en Perú posiblemente podemos juntarnos”; comentó al programa ‘En Boca de Todos’. También reveló que ella “no tiene nada en contra de Sandra”, quien reside en Estados Unidos.

Luego, se mostró sorprendida al enterarse que Arana se convirtió en abuela en febrero de este año. Su nieto se llama Lionel Careno Meza Urquiaga.

“¿Es abuela? No te creo. Ah bueno, ella tuvo a su hijo bien chibolita. Felicitarla a Sandra porque es abuelita”, comentó Jerí.

¿Por qué se enemistaron Vanessa Jerí y Sandra Arana?

En febrero de 2014, Vanessa Jerí se unió a las ‘Chicas Doradas’ y allí fue consultada sobre si sus amigas, Sandra Arana y Malú Costa, podrían ingresar al grupo. La modelo afirmó que podrían hacerlo si dejaran el alcohol, generando un clima de tensión entre Jerí y Arana, quien respondió que tanto tinte le estaba malogrando el cerebro.

“No sé si fue para que las Chicas Doradas tuvieran más éxito, si lo hicieron a propósito, si a ella también le mintieron, si a ella le engañaron...”, reveló Sandra Arana en el 2016.

Según la ex “chica terremoto”, lo que más le dolió es que Jerí negara su amistad de años. “Me molestó que dijera que nunca había sido mi amiga. Eso me dolió. Te juro que habrá ido a comer a mi casa unas cien veces. Bueno, quizás ella no me consideraba su amiga, pero para mí sí lo era”, contó.

