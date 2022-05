Durante la edición de este martes 17 de mayo de 2022 de “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González contó que se reunió la tarde de este lunes con el chico reality Mario Irivarren, quien le reveló que fue agredido en más de una oportunidad por Vania Bludau.

El presentador de Willax TV contó varios episodios de violencia que vivieron la modelo y el popular “Calavera coqueta” dentro de su relación que llego a su fin hace más de un mes.

“Ayer estuve con Mario Irivarren como hasta las 6 de la tarde. Terminó el show y el ‘Cabezón’ se presentó con Mario Irivarren. Dijo: Yo no quería hacer esto, sabes que he venido a poner paños fríos. No la responsabilicé de nada a ella, pero aguantar que una persona salga aprovechando mi silencio y me sindica como si ella no hubiera sido una persona violenta y no me hubiese pegado en dos oportunidades, esto se acabó Rodrigo”, contó “Peluchín en un inicio.

Asimismo, Rodrigo González reveló que la modelo se puso celosa de una joven con quien el exguerrero habría tenido un fugaz romance: “Mario tuvo algo con alguien de una tripulación de una línea antes de Vania. A veces uno quiere guardar algunas cosas. Ella le preguntó si habían tenido algo y él le dijo que no. Luego ella se enteró que le había mentido”.

“Vania se lo tomó a mal que se lo tomó como una infidelidad. Un día hubo un problema con la aerolínea y Mario puso una publicación. Ella le dijo que lo quite porque le iban a escribir las chicas de la aerolínea”, agregó.

Mario Irivarren fue agredido por Vania Bludau

En esa línea, Rodrigo González contó otro episodio de violencia entre Vania y Mario y es que resulta que la excombatiente se puso a pelear con un trabajador de la grúa y terminó golpeando al chico reality cuando le cuestionó por su actitud.

“Se puso a pelear pico a pico con el señor de la grúa. Mario le dijo que se calle porque lo estaba metiendo en problemas, pues el señor ya les había reconocido que eran los de la televisión y los estaba empezando a grabar. Ya en el auto, Mario le dijo a Vania que ya lo había metido en problemas por eso la vez pasada, que no se podía controlar y en esa discusión, Vania le metió un cachetadón”, reveló.

