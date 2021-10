La última gala de “Reinas del Show”, dejó eliminada a Vania Bludau, luego de perder contra Brenda Carvalho. La ‘exchica reality’, anteriormente anunció que no aceptaría continuar en el programa si la eliminaban por puntaje. Sin embargo aceptó el versus contra Melissa Paredes, pese a ser eliminada por puntaje.

“Te digo la verdad, si es que me eliminan y me salvan, no quisiera quedarme, porque eso es como que ya anda participa”, fue lo que dijo la actual pareja de Mario Irivarren, al consultarle sobre su posición ante la posibilidad de ser salvada por un comodín.

“Si me eliminan de verdad por puntaje, yo me voy digna”, fue así como dejó en claro su posición y resaltó que le parecía injusto si pasara, porque no recuerda si usaron ya antes un comodín en ella y finalizó con un “que gane la que tenga que ganar”.

