Vasco Madueño fue invitado al set de “Magaly TV La firme” a pocos días de realizar su primer concierto virtual en homenaje al Perú.

El hijo no reconocido de Guillermo Dávila agradeció a Magaly Medina y al notario Alfredo Zambrano por el apoyo que le han otorgado.

“Tú has tenido buena disposición conmigo y es algo que te agradezco muchísimo, desde el fondo de mi corazón, también a Alfredo”, le dijo Vasco Madueño a Magaly Medina.

“Me hace sentir muy feliz ver que lo que yo he estado trabajando tantos años, porque me estoy preparando desde que era un crío, ya está rindiendo frutos”.

¿Qué dijo de Guillermo Dávila?

Sobre su padre, Vasco Madueño admitió que no sabía qué iba a pensar al verlo cantar: “No tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, así que llegar a comprender lo que sale de su boca es algo que nunca lo he hecho, nunca he comprendido”.

“Cuando lo veo a él, veo a una persona que siente bastante miedo, no sé miedo de qué, pero yo noto que él actúa mediante el miedo, no con amor y eso es algo que me he dado cuenta yo, yo lo percibo, es un instinto que tengo”, señaló.

