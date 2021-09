El conocido vidente Mossul fue captado en tremenda juerga donde se burla de no cumplir las normas sanitarias pese a que no enfrentamos a una eventual tercera ola del Covid-19.

El portal de espectáculos Instarándula compartió las imágenes del tarotista juergueando en una reunión familiar con orquesta en vivo. El joven vidente aparece haciendo los ‘pasos prohibidos’, robándose el show.

“¡Estamos borrachas!”, se le escucha decir a Mossul a la cámara de un celular. Él estuvo acompañado de Tiktoker Aldair Rosales, quien asegura que no usan mascarillas debido a que son irresponsables.

“No hay mascarillas porque somos irresponsables”, menciona el tiktoker en el video.

El vidente, quien se convirtió en engreído del programa ‘Amor y Fuego’ se dejó ver como nunca y hasta terminó en el suelo.

Mossul asegura que Pedro Castillo no terminará su gobierno

vidente más joven de Latinoamérica, Mossul, aseguró que el presidente electo Pedro Castillo no culminará su gobierno.

“No culmina el gobierno, no culmina nada desde que se le da el cargo”, aseguro para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Vale mencionar que Mossul recibió miles de críticas tras sus últimos fallidos vaticinios, el joven vidente utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y expresó lo siguiente:

“Profeta no soy, no estoy en la Biblia, no soy perfecto, tengo errores, todos cometemos errores en esta vida”.

