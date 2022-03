Rodrigo González mostró un video comprometedor de dos futbolistas de la Selección Peruana. Se trata de Paolo Guerrero y Sergio Peña, quienes fueron captados en una reunión privada en un restaurante, con varias señoritas invitadas.

El popular ‘Peluchín’ leyó un mensaje de una tercera persona, quien le mandó la grabación. “Es un video privado, no puedes mostrarlo, solo describirlo”, leyó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González no entendía el por qué no podía mostrar el video. “Es un restaurante, no le veo nada de malo. Hay bastante chicas, una comitiva (...) vaya comitiva de bebecitas...”, comentó.

“Es como un privadito, en un restaurante... bueno, yo no veo a Alondra (García Miró) en el video”, comentó Peluchín. Cabe indicar que, entre las invitadas, se identificó a la modelo Ximena Peralta.

Rodrigo muestra video de jugadores de fútbol | FOTO: WillaxTV

Video de Paolo Guerrero y Sergio Peña

