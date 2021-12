El empresario Walter Obregón se pronunció luego que Susy Díaz anunció su ruptura definitiva. El ‘príncipe de Huarmey’ confesó que nunca terminaron y que la excongresista habría hecho la ‘dieta de Melissa Paredes’.

“Yo ya no regreso, lo he bloqueado del WhatsApp a Walter para siempre”, declaró Susy Díaz al programa “Magaly TV La firme”. Sin embargo, Walter Obregón confesó que Susy nunca le avisó que habían terminado.

“Yo recién me entero que estoy soltero, me han hecho la dieta de Melissa ¿no? Me terminan y no me avisan”, dijo Walter Obregón entre risas.

Por su parte, Susy Díaz explicó por qué se molestó con Walter: “No me lleva a Huarmey ¿qué cosa hay en Huarmey? ¿Seguirá viéndose con la trampa, con la que lo metió preso? Justo el día que llegamos, fue el día que ella cumplía años, ¿por qué se va como loco, desesperado? ¿por qué no me lleva a Huarmey? No hay que ser tarada para no ver lo que puede pasar”.

“El pleito empieza en Francia. La llamaron de un canal, para que nos entrevisten a los dos, y le dije ‘Susy, sabes qué, yo no te voy a poder acompañar’, como que no le gustó ya, en el viaje que hemos venido ya venía media molesta, así, de sacar cosas en cara, como se dice, entonces si está con su pensamiento, creo que la relación tampoco va a funcionar, pero bueno, tampoco se terminó, yo recién ahora me entero que la relación se ha terminado”, dijo, por su parte, el ‘príncipe de Huarmey’.

Asimismo, Walter Obregón confirmó que Susy Díaz pagó el viaje a Francia, pero aseguró que no le pidió que lo lleve: “La idea de viajar a Francia fue de Susy (...) en ningún momento le dije ‘Susy, llévame’”.

Finalmente, Susy Díaz aseguró que no volverá con el empresario: “Así como yo dije no vuelvo con el Mero, no vuelvo con Walter. Esa relación ya murió”.

“La relación ha estado bien, estoy sorprendido”, confesó Walter Obregón.

