Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, decidió defenderse y contar su verdad tras ser descubierto con otra mujer en Huarmey. Luego de que se conociera su infidelidad, Obregón responderá a Magaly Medina.

“Hay muchas cosas que no se saben de mi relación (con Susy). Estaré contando toda la verdad, porque aquí yo no miento”, se le escucha decir en el video de adelanto de “Magaly TV La Firme”.

Como se sabe, tras el ampay, Obregó le mandó un mensaje de WhatsApp a Susy donde termina la relación.

“Hola Susy, hace tres meses cuando tú me terminaste es ese lapso yo conocí a una chica, en esos tres meses nos estuvimos conociendo. Sinceramente me sentía confundido estando con ella, fue por eso que decid aceptar tu viaje pero en esos días puede darme cuenta que lo nuestro ya no era nada igual”, se lee en el mensaje.

Susy Díaz se puso a tomar licor tras conocer que le sacaron la vuelta.

Susy Díaz y Walter Obregón | Magaly TV | Diario OJO

