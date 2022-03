Lo contó todo. La intérprete de ‘La tetita’ estuvo en el podcast del comediante ‘Tobi’ y el influencer ‘Dafonseka’, quienes fueron testigo de las revelaciones de Wendy Sulca y algunos datos que pasaron desapercibidos cuando ella inició su carrera, pero que fueron dados a conocer.

Una de las dudas que rondaban sobre la vida de Wendy Sulca, es cómo llevó su carrera profesional con el colegio, debido a que ella inició siendo una niña y ella lo contó: “Faltaba mucho al colegio, yo faltaba mucho, pero estaba siempre en los primeros cinco lugares”.

Wendy reveló ser una estudiante responsable y a pesar del cansancio, ella siempre cumplía: “Yo venía del show así, pero cansada, pero a mí me gustaba presentar mis tareas a tiempo, ya llegando a mi casa me ponía a avanzar mis tareas”.

Pese a la emoción de ir a los conciertos y asistir al colegio, ella caía rendida a veces, por ello su mamá la invitaba a faltar: “Mi mamá me decía no, pero falta, es más, mi colegio me daba la facilidad de faltar y ponerme al día después, pero no. Yo quería ir”.

