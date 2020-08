Yaco Eskenazi llenó de elogios a Nicola Porcella por decidir irse del país en plena pandemia para buscar nuevas oportunidades en México.

En diálogo con el programa “Estás en todas”, Yaco Eskenazi aseguró que Nicola Porcella es un hombre valiente, pues no es nada fácil dejar el lugar de origen y la familia.

“Es de valientes lo que ha hecho Nicola, es de valientes dejar tu país, irte a un medio absolutamente nuevo, encarar eso no es fácil. Entonces, creo que lo que ha hecho es una decisión muy valiente: dejar a tu hijo, imagínate, no es fácil”, señaló.

Según el conductor de “Mi mamá cocina”, Nicola Porcella tiene futuro en México: “Creo que lo está haciendo bien, creo que poco a poco se está ganando un lugar y creo que tiene mucho futuro. Siempre le voy a desear lo mejor y espero que se mantenga así”, manifestó.

Asimismo, el ex participante de “Esto es guerra” mostró su felicidad ahora que Nicola Porcella y su ex Angie Arizaga han seguido caminos distintos.

“Cada uno está haciendo su camino por separado y me parece chévere, me parece sano y me parece bien que cada uno por fin haya podido tomar su camino y que los dos estén bien y que les esté yendo bien”, explicó.

Yaco Eskenazi sobre nicola Porcella - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González revela el set de su nuevo programa en Willax

Rodrigo González “Peluchín” revela cómo es el set de su nuevo programa en Willax TV-OJO

TE PUEDE INTERESAR