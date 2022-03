Quiere agrandar la familia. El conductor de “En esta cocina mando yo” Yaco Eskenazi no deja de soñar con tener una niña con Natalie Vértiz y es que desea que sus pequeños Liam y Leo tengan una hermanita para que jueguen juntos.

En entrevista con diario Trome, el exintegrante de “Esto es guerra” comentó que su esposa habría cambiado de opinión respecto a tener otro hijo, pero esta vez esperan que sea una niña.

“Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña”, manifestó.

“Tiene que salir una mujercita, sino Natalie me bota y se queda en casa con los tres hombrecitos, pues ya no nos aguantaría. Además, si me muero por estos ‘pirañas’, imagínate por una niña”, agregó.

¿Cuántos hijos tienen Natalie y Yaco?

La familia Eskenazi - Vértiz tienen dos hijos: Liam de 8 años y el pequeño Leo, quien nació el 9 de agosto de 2021.

