La cantante Yahaira Plasencia fue entrevistada en En boca de todos este miércoles 15 de diciembre. Durante el programa, la salsera insistió en que solo tiene una amistad con Pancho Rodríguez, pero aseguró que no se ocultan de la prensa.

“Estoy soltera (...) Panchito es una persona a la cual yo quiero muchísimo, tenemos mucho cariño ambos, nos contamos nuestras cosas ambos, es una gran persona, le tengo muchísimo cariño, como él a mí”, explicó Yahaira Plasencia.

La artista aseguró que no quiere tener una relación en este momento: “ambos estamos ahorita proyectados en nuestras cosas, yo estoy muy metida en mi carrera, no me veo ahorita con alguien, no quiero estar con alguien ahorita”.

Asimismo, Yahaira Plasencia aseguró que siempre sale con Pancho Rodríguez, solo que la prensa no los había visto: “Nos han grabado a mí y Pancho al lugar al que siempre vamos, siempre vamos a ese malecón y siempre vamos de noche, con mi primo, con mis amigos. Es más, hemos estado en el sur, hemos comido en restaurantes del sur, hemos estado en la playa con un montón de gente y no nos han grabada, cosa de ustedes, de la prensa”.

“Aclarando, yo no tengo por qué esconderme absolutamente de nadie, soy una mujer soltera, trabajo, soy independiente, y no tengo por qué darle explicaciones de lo que yo hago a nadie”, concluyó la ‘reina del totó'.

Fuente: América Televisión

