Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia sí son pareja, según opinó la conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre Y es que tras el ampay donde se le ve muy cariñoso al participante de ‘Esto Es Guerra’ con la salsera en el malecón.

Para la compañera de Rodrigo González, a la ‘reina del totó' no le conviene hacer público su romance.

“Panchito es el incondicional, él si esta enamorado, son pareja, no quieren decirlo públicamente porque a Yahaira no le conviene decir que está con pareja, pero están en chapes (besos)”, comentó Gigi.

Gigi consideró que Pancho, incluso, se molestó cuando vio un ampay de la salsera con el cantante Nesty durante una fiesta.

“Hace tiempo salen, yo creo que son salientes, entre ellos son exclusivos y están en pareja por eso que Pancho se molestó cuando vio a Yahaira con Nesty y puso ese post de despecho, pero luego la perdonó”, agregó Gigi.

“Se muere por la Yahaira, y creo que ella también solo que en este etapa de su vida no le conviene decir que está con pareja. Es mejor que no la relacionen, por su carrera musical, el Sergio George le dice qué hacer y que no hacer”, comentó la presentadora de Willax TV.

