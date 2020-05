Desde Moscú, Yahaira Plasencia no se perdió el último programa de Magaly Medina y mostró toda su furia al enviarle una carta notarial por mostrar un live que realizó junto al productor Sergio George.

Este viernes, Magaly Medina inició su programa contando que a la salsera se le habían “pegado” las costumbres de la “Foquita” Farfán:

“Hoy día nos ha malogrado la fiesta y nos ha malogrado el viernes Yahaiara Plasencia. Ella intentó hacer eso porque al viejo estilo -como se nota que ahora está en Moscú con Jefferson Farfán porque a él saben que le encanta mandar cartas notariales, atarantarle y amenazarte- se le ha pegado las mismas costumbres”.

Según la carta notarial enviada al programa “Magaly TV La firme”, se ha puesto en duda su honor, credibilidad, estado de salud y conductas que Yahaira asegura que son “inexistentes”.

“Nosotros no vemos tu canal de YouTube pues, nosotros no somos tu público, nosotros no somos tu club de fans, nosotros somos periodistas y no vemos tu canal de Youtube. Ella se ha ardido porque dice que esa emisión en vivo (...) es del 24 de abril y que es inexacto que fuera de ayer”, explicó la “urraca”.

Sin embargo, Magaly Medina explicó el live fue publicado por Miami Talents como si fuera reciente: “Te voy a decir una cosa, a quien deberías mandarle tu carta notarial es a la página Miami Talents con quien hiciste tu vivo porque ellos lo vendieron de esta manera, así es como promocionaron, como si fuera realmente un vivo porque los vivos son eso; que se hacen en vivo”.

“Que eso haya sido una grabación de hace un mes atrás, entonces a quien debes mandarle una carta notarial es a esos señores. Error nuestro no fue, ¿qué cosa quieres que te llamemos hasta Moscú para preguntarte si vas a hacer un vivo hoy? A nosotros ni siquiera nos contestas la llamada”, fue la contundente respuesta de la periodista.

Asimismo, la “urraca” advirtió que las burlas que realiza de Yahaira no van a cambiar por una carta notarial, pues es su estilo de trabajo:

“Nosotros elogiamos cuando hay que elogiar y criticamos cuando hay que criticar y mi estilo es este, no me lo puedes cambiar y ayer y hoy te hubiera dicho lo mismo".

“A ella le fastidia como a Jefferson, a los dos, delicaditos. Ellos sí hablan y hacen de su vida lo que quieren, cuando quieren pero uno no puede criticar porque ¡Oh, no! intocables, ay por favor, no nos molesten, estamos en época de COVID y la gente necesita entretenerse y ustedes me hacen el día”, agregó Magaly.

