Yahaira Plasencia desmintió al chileno Pancho Rodríguez, quien dejó denunció que un excongresista estaría bloqueando en Migraciones su retorno al Perú. El exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ dejó entrever que este político estaría involucrado con Yahaira Plasencia.

Ante tremendas declaraciones, la salsera salió con todo para negar que ella sea la supuesta saliente del excongresista y que estaría detrás del impedimento de ingreso al Perú de Pancho Rodríguez.

“Ayer Pancho Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú, porque esta involucrada con un político. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica”, comenzó diciendo Yahaira.

La ‘reina del totó' dijo sentirse sorprendida por lo señalado por su examigo y descartó que ella este involucrada en el tema.

“Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Si él no lo descarta, lo voy a descartar yo para matar de una vez el tema. Me descarto yo sola, de alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo que hable con nombres y apellidos porque a mi me perjudica”; agregó, indignada.

