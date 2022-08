Yessenia Villanueva reapareció entre lágrimas desde Estados Unidos para pedir perdón a su padre ‘Melcochita’, quien ya tiene 85 años de edad. La madre fue entrevistada este lunes en ‘Dilo Fuerte’, de Lady Guillén, y habló su pelea familiar originada por desacuerdos con sus hermana Susan.

“Todo el mundo sabe cuánto amo a mi padre, aunque yo no me crie con él. A mi me ha chocado mucho, yo no conozco a nadie aquí (en Estados Unidos) y me sentía feliz de estar con él”, comenzó diciendo.

Además, ratificó que su padre la agredió y la empujó al suelo, pero no le guarda rencor: “yo lo tomo por el lado de que se puso nervioso, yo nunca voy a querer nada malo para él”.

La hija de Pablo Villanueva aprovechó las cámaras para pedirle perdón al cómico, quien le hizo un préstamo para que ingrese como ilegal a los Estados Unidos. Por ello, prometió pagar lo que debe.

“Padre te pido perdón ante Dios y por mi hijo, que sabes que era lo que yo más amaba en la vida. Perdóname si te ofendí o te hice daño, pero voy a comenzar a pagarte, como lo hice y como lo estoy haciendo, no soy conchuda, no me gusta vivir gratis en ningún lado, me he sabido ganar mi comida, trabajando dignamente por mis hijos, para sacarlos adelante, si alguien dice que le debo, le voy a pagar”, acotó Yessenia Villanueva entre lágrimas.

Yessenia Villanueva responde a su hermana Susan

Yessenia Villanueva respondió también a su hermana Susan Villanueva, quien reveló que padecía de VIH. Yessenia aclaró que padece de cáncer de útero.

“Ella sabe cuánto amo a sus hijos, yo no voy hacer nada... (denunciarla). El daño ya está hecho pero yo los perdono y me gustaría que en Navidad al menos nos veamos por video, igual a mi mamá se lo ofrecí”.

