Una vez más Yessenia Villanueva aparece en la TV Peruana para continuar con el drama familiar de los Villanueva y esta vez desmintió tener ‘VIH’, enfermedad tenía según Susan Villanueva, su hermana, quien no dudó en revelarlo en un programa EN VIVO de Magaly Medina.

“No es que tenga Sida, yo tengo cáncer al útero. Tengo miedo ir al doctor. Viviré el tiempo que tenga que vivir, porque yo me propuse traer a mi nieta”, fue así como la hija menor de ‘Melcochita’ reveló en el programa ‘Dilo Fuerte’, la verdadera enfermedad que padece entre lágrimas.

“Ahorita no sé, la gente me ha dado la mano y eso para mí en muy bonito. Ahorita estoy temblando porque no me siento bien... acá no conozco a nadie, no tengo a nadie”, fue como confesó su miedo, luego de revelar que recibía tratamiento en Perú, pero lo dejó por probar suerte en Estados Unidos.

Yessenia Villanueva además señaló que siente que su hermana Susan le inventó esa enfermedad por ensuciarla debido a la pelea que tuvieron: “No sé por qué dijo eso, yo pienso que de cólera. Si yo tuviera esa enfermedad, no le dan a los familiares el diagnóstico, es personal. Yo a ella he podido denunciarla, pero pienso en mis sobrinos”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO