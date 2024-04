A través de sus redes sociales, Yiddá Eslava decidió explicar por qué se enojó con la reportera de ‘América Hoy’, quien difundió unos audios donde la actriz le contaba sus conflictos privados con Julián Zucchi.

En sus historias de Instragram, la exchica reality publicó chats donde se lee que le pide a la periodista que no muestre la charla, pues le traería problemas laborales.

“ Esta persona ‘amiga’, lo sabía, que yo le conté, que estaba preocupada, que ya no quería declarar más, que esto quede ahí y en todo momento le dije: ‘no saques esto, no lo publiques, por favor’... ”, manifestó.

En una parte del diálogo, la reportera le asegura a Yiddá que no publicará su conversación.

“ Ahora que saben mi verdad y como sucedieron las cosas, comprenderán mi enojo. Les pido por un segundo se pongan en mis zapatos sacando el ‘ay eres artista’ como si los artistas no nos enojáramos y no diríamos lisuras ”, agregó.

Yiddá Eslava está en el ojo público luego de ser acusada de insultar a una reportera de América Hoy tras difundir sin su consentimiento una conversación privada que tuvo con ella.

Según la actriz, ella mantuvo una charla con una ‘amiga’ y le habría advertido a la periodista que no publique los audios. De acuerdo con las ‘stories’ de Instagram de Yiddá, perdió un contrato importante por la difusión de los audios donde arremetía contra Julián Zucchi.

“Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a América Hoy y dijiste que ya no hablarías”, escribió en sus redes sociales.

“Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado”, añadió.

