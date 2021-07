La pareja de la modelo argentina Xoana González , Javier González, se cansó de los polémicos comentarios de su exesposo, Rodrigo Valle, quien dio a entender que él la estaría obligando a subir contenido sexual a la plataforma OnlyFans.

En un vídeo subido a Youtube, el actual esposo de Xoana González explicó: “Yo no soy su dueño, ella es una persona totalmente independiente. Con su cuerpo puede hacer lo que quiera, como yo con el mío. Lo único que nos debemos mutuamente es transparencia”.

Por otro lado, aclaró que tampoco es dueño de su cuenta bancaria y que no se está aprovechando de sus ganancias. “Yo no estoy sacando plata de la cuenta, ella tiene su propia cuenta banco”, dijo. Además, resaltó que el dinero generado en OnlyFans no le pertenece a nadie, ya que todo va dirigido a otra cuenta bancaria para futuros proyectos.

Por su parte, Xoana González le pidió a sus ‘haters’ que dejen de hablar de ella y de su relación con el también argentino, pues no le están haciendo daño a nadie. “Las redes sociales te llenan de agresiones (...) déjate de jod…, ¡qué hipocresía!”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco recibe sorpresa por su cumpleaños

Pamela Franco recibe sorpresa por su cumpleaños -OJO