El último sábado 29 de enero se vivió la gran final de “Yo Soy, batallas internacionales”, donde Cristian Rivero aprovechó unos minutos del programa para reflexionar sobre los duros momentos que se han vivido debido a la la pandemia por el COVID-19, motivo por el que cientos de personas no pudieron ganar esta dura batalla.

Y es que recordemos que el conductor de televisión contó, hace algunos meses atrás, que su madre se contagió de coronavirus, pero que, felizmente, pudo salir airosa de esta enfermedad.

“Han sido años muy complicados, a todos nos ha tocado de alguna forma particular. No voy a entrar en detalles, pero he visto al jurado, algunos se han contenido y otros lloraron de emoción” comenzó diciendo la pareja de Gianella Neyra.

Todo se dio como parte de la sentida interpretación que realizó Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, al entonar la conocida canción “Abrázame muy fuerte”. Es por ello, que el también actor hizo un breve homenaje a los médicos y enfermeras, profesionales que “han estado desde el principio y seguirán ahí. Para los que ya no están, el recuerdo siempre (estará vivo). Uno muere cuando olvidamos a la persona que ha sido parte de nuestras vidas”, agregó con la voz entrecortada.

Finalmente, Rivero pidió a los peruanos que continúen vacunándose para poder luchar contra el COVID-19. “A seguir cuidándonos, sigamos creyendo en las vacunas. La ciencia avanza y tenemos que ir de la mano con ella. ¡Vacúnense y sigamos cuidándonos!”.

